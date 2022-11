Goleiro Luceliense Gabriel Gasparotto deixa o Mirassol F.C.

Após três meses de contrato atuando no Leão da Araraquarense, o bom goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, deixou o time do Mirassol F.C.

Gabriel Gasparotto que estava de empréstimo do São Bernardo F.C., com dever cumprido, agradeceu os dirigentes, jogadores, comissão técnica, funcionários e torcedores por estes três meses de alegria e conquista na cidade e no time do Mirassol, onde foi bem recebido.

ACESSO SÉRIE B

Gabriel Gasparotto foi fundamental na equipe do Mirassol F.C., principalmente nas partidas finais onde atuou como titular da equipe, sendo um dos responsáveis pela conquista do acesso do Leão no Campeonato Brasileiro da Série- C para Série B.

INDEFINIDO

Segundo Gabriel Gasparotto mesmo com a sua saída do Mirassol F.C., o seu destino está indefinido, o goleiro não sabe se vai ficar no São Bernardo F.C. para a disputa do Paulistão ou deverá ter outro destino.