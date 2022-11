MARIÁPOLIS: Tribunal de Contas do Estado aponta obra paralisada no município

De acordo com dados do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), 22 dos 53 municípios que integram a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, ou 41,5% do total, têm obras paralisadas ou atrasadas.

No levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, o município de Mariápolis apresenta uma obra paralisada ou atrasada.

A obra paralisada ou atrasada em Mariápolis de acordo com o Tribunal de Contas é a construção de campo sintético.

O Tribunal de Contas do Estado aponta que a obra está paralisada desde o 24/09/2021 e o valor total do convênio com o Governo do Estado é no valor de R$ 174.107,06.

Ainda no levantamento apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado não consta pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Mariápolis em relação à referida obra.

Os dados de acesso público divulgados estão disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A reportagem do site e jornal Folha Regional, não conseguiu informação na Prefeitura de Mariápolis, sobre quais providências em relação da execução da referida obra.

Nossa reportagem obteve a informação de que a construção do campo sintético seria feita na entrada de Mariápolis, proximidades do portal de entrada.