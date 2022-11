Pelo Cruzeiro Feminino, floridense Rita Bove é confirmada na final do Campeonato Mineiro

Um mês após voltar aos gramados devido uma cirurgia que a afastou dos campos por oito mês, a floridense Rita Bove está confirmada na decisão do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino pelo Cruzeiro.

A decisão acontece na manhã deste sábado (19) no Estádio do Mineirão a partir das 11h. As “Cabulosas” fazem o clássico contra o Atlético Mineiro.

Nas semifinais, o Cruzeiro de Rita Bove recebeu a equipe do Urbelândia.

Na primeira partida, o Cruzeiro Feminino venceu pelo placar de 3 a 0, com um gol e duas assistências da floridense. No jogo da volta, o Cruzeiro voltou a golear por 4 a 1, com mais uma bela partida de Rita Bove que marcou um gol e deu mais uma assistência.

Agora na decisão em partida única, Rita Bove deve ser titular da equipe do Cruzeiro.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cruzeiro TV, no YouTube.