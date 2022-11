ADAMANTINA: Decoração natalina deste ano traz várias novidades nos enfeites

Adamantina está iluminada! Na noite de quarta-feira (16), foi realizada a cerimônia do “Acender das Luzes de Natal”. O momento que foi realizado no Paço Municipal e transmitido pelas redes sociais da Prefeitura de Adamantina contou com a participação de autoridades municipais, funcionários públicos e munícipes.

Após o momento oficial, o trenzinho levou os participantes para visitar todos os pontos do município que foram iluminados com as luzes de natal.

Em sua fala, a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade lembrou da importância das festividades de final de ano. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, agradeceu ao Poder Executivo pela execução dos enfeites que deixam a cidade mais atrativa.

O secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, lembrou que Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT) e essa é mais uma maneira que foi encontrada de atrair visitantes para a cidade.

Por sua vez, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, convidou os comerciantes a participarem do “Concurso Natal Mágico” que está com inscrições abertas.

“Gostaríamos de agradecer os funcionários da Prefeitura de Adamantina que trabalharam para que a decoração estivesse pronta 40 dias antes do natal. Valeu o esforço e a dedicação! Está tudo muito bonito! Tenho certeza que receberemos muitos visitantes!”, afirma o prefeito Márcio Cardim.





Pontos que recebem os enfeites de Natal

Este ano, os enfeites foram colocados no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Cristo, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na Rodoviária.

Além disso, os postes também receberam iluminação. As ruas que ganharam os enfeites de natal são: Avenida Rio Branco – Trecho entre a Rua Arno Kieffer e Rua Joaquim Nabuco; Avenida Capitão José Antônio de Oliveira e Avenida Deputado Cunha Bueno – Trecho entre a Rua General Isidoro e a Rua Joaquim Nabuco; Avenida Adhemar de Barros – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e Alameda Padre Nóbrega.

As decorações já estão instaladas ainda na Rua Osvaldo Cruz – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira; a Rua Deputado Salles Filho – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira.

A Avenida Santo Antônio – Trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Deputado Cunha Bueno, a Alameda Armando Salles de Oliveira – Trecho entre a Avenida Adhemar de Barros e a Avenida Santo Antônio e a Av. Marechal Castelo Branco – Trecho entre a Avenida Antônio Tiveron e o trevo principal da entrada da cidade também está iluminado.

Publique seus registros nas redes sociais

As pessoas que forem visitar os pontos iluminados da cidade e desejarem ver suas publicações nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina podem fazer a publicação e marcar @prefeitura.adamantina com a hashtag #natalmagicoadamantina