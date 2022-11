Homem leva facada em discussão com a ex-amásia

Um homem de 25 anos, deu entrada na Santa Casa de Osvaldo Cruz com um ferimento no abdômen causado por arma branca, na noite desta sexta-feira, 18.

Segundo informações levantadas pelo Jornal Cidade Aberta, vítima, morador de Sagres, havia se envolvido em uma discussão com sua ex-amásia, que passou agredi-lo, com socos e chutes, em seguida pegou a faca e o atingiu com um golpe na região do abdômen.

A vítima foi socorrida pelo serviço de Ambulância do município de Sagres até a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde recebeu cuidados médicos, ficando em observação.

Já a autora da facada não foi localizada e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.