Moradores de Flórida Paulista ganham prêmios de R$ 30 mil e de R$ 60 mil no SP Cap

O floridense Adilson Francisco Paschoal, “Paschoal Som Iluminação e Imagem”, faturou um prêmio de R$ 31.500,00 do título de capitalização SP Cap da região de Presidente Prudente.

Ele e um morador de Presidente Epitácio dividiram o 3º prêmio, um veículo Fiat Mobi, Like – 1.0, cujo valor líquido é avaliado em R$ 63 mil.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, Paschoal destacou a alegria em ser contemplado com o prêmio.



“Deus é bom! Vale muito a pena comprar e acreditar que um dia a sorte bate na porta. O mais importante ainda é ter a certeza de estar ajudando o próximo com o direito de resgate do título de capitalização ao Hospital do Câncer de Presidente Prudente”, destacou Paschoal.



OUTRA CONTEMPLADA NA CIDADE

Izabel Cristina Oliveira Remundini, também moradora de Flórida Paulista, ganhou mais de R$ 60 mil, fruto da divisão de um veículo New City avaliado em R$ 121 mil com uma moradora de Presidente Prudente.