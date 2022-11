FLÓRIDA: Paróquia irá receber relíquias de Santa Terezinha no dia 22 de novembro

Na terça-feira (22), a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista vai receber as relíquias de Santa Terezinha, do menino Jesus, vindas diretamente da França.

As relíquias são patrimônios da humanidade, bens da Unesco e patrimônio imaterial, ou seja, de um valor incalculável.

O QUE SÃO

As relíquias são um pedaço do corpo da Santa Terezinha de Lisieux, uma das santas de maior devoção no Brasil e no mundo.

PEREGRINAÇÃO

A Diocese está completando 70 anos e por ocasião da celebração acontece a visita da peregrinação das relíquias em todas as paróquias.

O padre José Ribeiro convida a população floridense para participar das celebrações e disse que é um acontecimento especial, nunca visto na cidade, um momento de muita graça e bênção.