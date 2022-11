Homem é preso após furtar bandejas ovos de residência

Segundo a vítima de 60 anos, um indivíduo entrou em sua residência durante a madrugada e furtou 20 bandejas de ovos avaliadas em R $320,00 e que ao verificar imagens do sistema de monitoramento reconheceu o autor, sendo assim passando as características do indivíduo aos policiais militares.

De posse das informações do autor, policiais foram até uma residência na Vila Santa Helena, localizando o autor com seis bandejas de ovos, indagado o mesmo confessou o crime e que já havia vendido algumas bandejas, e durante busca pela residência foi localizado mais seis bandejas embaixo do sofá.

Diante do exposto o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão da Polícia Civil do município, onde após ser ouvido foi liberado.