Homem é preso por tentativa de homicídio após esfaquear conhecido no pescoço

Um amigo da vítima prestou socorro e, no trajeto para o hospital, o suspeito seguiu o veículo em que o ferido estava, ordenando para que o motorista parasse. Durante o percurso, com os carros em movimento, o homem desferiu golpes contra o carro usando o mesmo instrumento que feriu a vítima. As facadas atingiram a lataria e o vidro, danificando o veículo.

Ainda de acordo com o delegado, os dois eram conhecidos, mas não tinham nenhum grau de parentesco.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.



Inicialmente, a vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de Dracena, onde foi hospitalizada em estado grave. Porém, na tarde deste domingo (20), foi transferido para o Hospital Regional de Presidente Prudente (SP).