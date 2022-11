IRAPURU: Curso do Senai ensina fabricação de sabonetes, shampoos e álcool gel

Através do projeto Empreenda Rápido do Senai está sendo realizado em Irapuru o curso de fabricação de sabonetes, shampoo e álcool gel.

As inscrições foram realizadas até o dia 11, sendo que no período de 16 a 22 de novembro, o curso apresenta a fase técnica e nos dias 23 e 24 de novembro será a fase de gestão, sendo realizado no Cras de Irapuru no horário das 18h00 às 22h00.

De acordo com o Senai na fase técnica o curso proporcionará o seguinte: noções básicas de boas práticas de fabricação de cosméticos; conceitos básicos de cosmetologia; noções básicas de controle de qualidade de produtos de higiene pessoal; segurança no trabalho: normas, equipamentos de proteção individual e coletivo; fabricação de sabonete em barra; fabricação de shampoo; fabricação de álcool gel.

No módulo gestão I – controle financeiro: dia 22 será ensinado como fazer o controle financeiro do seu negócio, administrar as entradas e saídas de dinheiro, previsão de receitas e de contas a pagar, além de entender a importância de separar os recursos da empresa dos pessoais.

Já no módulo gestão II – vendas, no dia 23 irá abordar como oferecer produtos e serviços para conquistar novos clientes, aumentar suas vendas e expandir seu negócio: introdução, produto, praça e preço; promoção e público/cliente e processo de venda – cliente x demanda x mercado.

Todos os participantes receberão no final o certificado de participação oferecido pelo Senai.