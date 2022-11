Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos

Na TV Globo, o artista foi homenageado com o programa “Erasmo Convida” e chamou cantores para participarem do especial com ele em 1982. Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Nara Leão, Roberto Carlos entre outros estiveram com ele no palco.

Ele foi novamente homenageado em uma edição do programa Som Brasil, exibida em 2008. E no Globoplay, em comemoração aos 80 anos do cantor, Pedro Bial conversou com ele e relembrou momentos importantes de sua carreira.

Foram diversas participações do cantor em programas da Globo, como Altas Horas, Esquenta!, Encontro com Fátima Bernardes, É de Casa, Mais Você, Conversa com Bial, sendo a última no Caldeirão com Mion.