FLÓRIDA: Lions Clube realiza mais uma edição do Concurso do cartaz sobre a paz

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade, com sua comissão da Educação, realizou mais uma edição do Concurso do cartaz sobre a paz.

Com o tema “liderar com compaixão” com a participação de vários alunos da escola Pércio Gomes Gonzales, que mostraram muita criatividade e comprometimento.

De acordo com o presidente do Lions Clube, José Antonio de Oliveira “Pelé”, houve premiação para os três primeiros colocados, mimos e coquetel de confraternização para todos os participantes e pais.

A aluna Sthefanie Rayane Oliveira Cardoso foi a primeira colocada, em sua citação ela diz: “A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos”.

“Parabéns aos participantes e muita gratidão a todos os envolvidos neste projeto lindo”, finalizou o Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade.