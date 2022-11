LUCÉLIA: Prefeitura apresenta caminhão pipa 0 km com investimento de R$ 689 mil

Após quatro décadas a Prefeitura de Lucélia, por meio do Governo do Estado, intermédio do deputado estadual, Reinaldo Alguz e apoio da Câmara Municipal, adquiriu um Caminhão Pipa 0km.

Através das redes sociais, a prefeita Tati Guilhermino apresentou o novo veículo totalmente equipado que irá garantir melhor atendimento para a papulação em diversas situações.

De acordo com informações da prefeita, foi investido através de verba viabilizada pelo Governo do Estado o valor de R$ 450 mil e ainda mais o valor de R$ 239 mil de contrapartida da Prefeitura de Lucélia, totalizando o investimento total na aquisição do caminhão a importância de R$ 689 mil.

O caminhão após ser apresentado já se encontra a disposição para o atendimento da população luceliense.