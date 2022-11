PARAPUÃ: Novo Recinto de Eventos está em fase final de construção

Parapuã está ganhando um novo espaço para eventos para realização das tradicionais festividades da cidade como o rodeio, entre outros.

Para isso, a Prefeitura Municipal está construindo um novo Recinto de Eventos na via de acesso atrás do Auto Posto Sousa e Centro Comercial TKS. A área foi adquirida pela Prefeitura de Parapuã, onde também vai abrigar o novo distrito industrial.

De acordo com postagem nas redes sociais o prefeito Gilmar Martin Martins informou que as obras estão em fase final de execução com mais de 90% já executados.

O portal de entrado do novo Recinto de Eventos fica localizado ao lado do Hotel Parati, já está praticamente finalizado para a entrada do público após a inauguração e entrega da obra.

Também a parte interna já está com a infraestrutura sendo finalizada e a parte de acabamento segue a todo o vapor, sendo que o local deve estar pronto nos próximos dias, já que no mês de dezembro no período de 7 a 10, acontece a inauguração com a realização do Parapuã Rodeio Top Bulls, como parte da programação de aniversário da cidade.

O novo Recinto de Eventos terá mais de trinta mil metros quadrados, e conforme a administração municipal, a necessidade do novo local se dá devido às restrições da antiga área. Além de menor, o espaço localizado ao lado do Ginásio de Esportes não possui toda estrutura adequada para realização de grandes festas.

Desta forma, segundo a Prefeitura, o município passará a contar com um novo recinto com infraestrutura completa, garantindo mais comodidade e momentos de diversão para todos os parapuenses.

A obra é realizada com recursos próprios da municipalidade.