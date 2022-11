FLÓRIDA: Meio ambiente faz reciclagem de resíduos da construção civil

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou na semana passada o trabalho de reciclagem de resíduos da construção civil.

O trabalho foi possível graças a assinatura de um convênio com o CIOP (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista), o qual conta com a destinação de uma usina móvel que percorre os municípios fazendo o trabalho.

Homens e máquinas da Prefeitura também trabalharam na operação que consiste em colocar dentro do equipamento os restos de construção coletados durante a limpeza periodicamente realizada na cidade.

A usina faz a trituração e separação dos materiais que são classificados em areia, pedra e ferro. Após o processamento, os materiais podem ser depositados em terreno próprio da prefeitura para serem reutilizados nas obras municipais.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário de Meio Ambiente Odmir Cândido Júnior, destacou a importância deste processo para o meio ambiente e também na economia para os cofres públicos, uma vez que possibilita o reaproveitamento dos materiais.