Força Tática prende acusado de tráfico e apreende drogas em Flórida Paulista

A Força Tática da Polícia Militar prendeu no fim da tarde desta terça-feira (22) em Flórida Paulista, um acusado de estar praticando o crime de tráfico de entorpecentes.

A reportagem do jornal e site Folha Regional acompanhou a ocorrência e segundo consta no boletim, durante patrulhamento e com diversas denúncias de que o acusado estaria praticando a venda de entorpecentes em sua residência na Avenida Wilson Fróio (antiga Independência), os policiais intensificaram patrulhamento pelas imediações e com o aproximar da viatura, o mesmo passou a se portar de forma estranha, o que despertou ainda mais a atenção da equipe.

Ainda conforme o registro policial, ele foi abordado e em seu poder foram localizadas duas pedras de crack já fracionadas e R$ 36 em dinheiro. Consta também que ele confirmou que vendia drogas em sua residência.

No interior do imóvel em que o mesmo residia foram encontrados ainda uma pedra bruta de crack, uma porção bruta de maconha e uma balança utilizada na pesagem do entorpecente e uma faca com resquícios de droga.

O acusado recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para o Plantão Policial de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada.

A Polícia Civil informou ao jornalismo Folha Regional que o autor é reincidente no crime de tráfico e que estava há pouco tempo fora da cadeia.