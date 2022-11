JUNQUEIRÓPOLIS: Prossegue a troca de lâmpadas comum por LED na iluminação pública da cidade

A Prefeitura de Junqueirópolis segue realizando o PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal) e uma das ações é a renovação da iluminação pública com a troca de lâmpadas comum, por modelo de LED, nas vias públicas e praças da cidade.

Já foram trocadas as lâmpadas de várias avenidas e ruas da cidade, reposição que acontece gradativamente em vários locais do município.

Entre as ruas beneficiadas está a rua Barbosa, o que vai contribuir para valorizar os enfeites da ornamentação natalina.

Falando da reposição das lâmpadas, o prefeito Osmar Pinatto disse que todos os setores da cidade serão atendidos com a substituição da iluminação atual por lâmpadas de LED, o que contribui de forma notória nos gastos e melhora os serviços prestados à população.

As lâmpadas de LED também melhoram as condições para as pessoas circularem no período noturno.

“É Junqueirópolis, fazendo mais com menos e mais qualidade de vida para população”, informou o prefeito Osmar Pinatto.