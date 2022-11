Mariápolis E.C. joga em Floresta do Sul pelas oitavas da Copa “Sabadão” de Presidente Prudente

Pela competição esportiva Copa Regional “Sábadão” de Futebol de Campo de Presidente Prudente, a equipe do Mariápolis E.C. em jogo único pelas oitavas de finais neste sábado (dia 26) às 16h00, estará jogando em Floresta do Sul Distrito de Presidente Prudente, contra a equipe local.

A equipe mariapolense além de contar com jogadores do município, contará com jogadores de Adamantina, Lucélia e Pracinha. Entre eles Babidi, Elton Rebeco, Fabrício Fafá, Nader (Patos F.C), Marujo e Elizeu (C.A. do Morro), Mineiro (Rua 10 F.C.), Gabriel Minuccio (Portuguesa) e outros.

COMISSÃO TÉCNICA

A equipe da comissão técnica do Mariápolis E.C. é fornada por Lucas Ávila, Odair Baiano e Rafael Rafa Barbearia.