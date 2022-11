Mulher é condenada pela Justiça por quebrar viatura dos bombeiros

Uma mulher que quebrou a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e desacatou três bombeiros foi condenada anteontem (20) em Votuporanga. Ela xingou os bombeiros e danificou a lanterna do veículo durante o atendimento de uma ocorrência, em 2020.

De acordo com o processo, a equipe foi chamada para atendimento de uma crise convulsiva e quando os bombeiros chegaram ao local encontraram um casal brigando (se agredindo).

Eles separaram os briguentos e foram informados que a pessoa que precisava do atendimento (mãe de um dos que brigavam) estava no interior da casa. Quando entraram no imóvel, foram xingados e expulsos, tendo ainda a mulher arremessado um ventilador e uma TV na direção da guarnição.

Os socorristas informaram que recuaram, mas a mulher utilizou um pedaço de madeira para golpear a viatura, provocando os danos. Houve apoio da Polícia Militar e ela foi detida.

A condenada pegou 1,4 ano de detenção, sendo 7 meses pelos danos ao estado e 7 meses por desacato dos agentes públicos, além do pagamento de R$140 pela peça danificada na viatura. As penas de detenção foram substituídas por prestação de serviço a comunidade.