OSVALDO CRUZ: Unificada as festas do Artesão e do Verde que passa ser “Mega Fest” e começa nesta sexta-feira

As antigas feiras do Verde e do Artesão foram unificadas neste ano e agora passou a ser chamada de Mega Fest. O nome foi definido em um concurso realizado entre alunos da rede municipal de ensino.

O evento acontece neste final de semana, entre os dias 25 e 27/11 (sexta, sábado e domingo) na Avenida Brasil e na Praça São José.

Durante a Mega Fest o público terá à disposição produtos ligados ao verde e artesanato de vários locais do país, além de praça de alimentação.

Ao todo 60 expositores, entre os quais 50 deles de Osvaldo Cruz, vão expor seus produtos, com presença também das associadas do Artiplic (Associação de Artesãs ligadas do Fórum de Desenvolvimento Multiplic).

Os expositores não estão pagando nada para a venda de produtos na praça e o evento é totalmente gratuito no acesso do público.

Horários de funcionamento da Mega Fest:

– Sexta-feira (25/11): das 19h até 0h00;

– Sábado (26/11): das 8h às 0h00;

– Domingo (27/11): das 8h às 18h.

Também haverá atrações artísticas diárias, com artistas de Osvaldo Cruz, sendo a seguinte programação:

– Dia 25/11 – Sexta-feira – Jônatas Ferraz (sertanejo) às 20h30;

– Dia 25/11 – Sexta-feira – às 22 horas – Banda Ideologia Tributo (rock)

– Dia 26/11 – Sábado – às 16 horas – Grupo Noeskema (samba);

– Dia 26/11 – Sábado – às 21 horas – Aline Cândido (sertanejo).