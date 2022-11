RINÓPOLIS: Rodeio acontece no próximo mês com grandes shows

A 28ª Festa do Peão de Rinópolis já tem data marcada: 15 a 18 de dezembro. O evento terá entrada franca e grandes shows.

Quem abre a festa é a dupla Bruno e Barreto. No dia 16, é a vez de Zé Neto e Cristiano. No dia 17, Mayck e Lyan animam o público e no dia 18, Luan Pereira e Ana Castela fecham com chave de ouro.

O camarote contará com espaço VIP e balada todas as noites e o rodeio, com batalha final do Circuito Rancho Primavera e premiação de R$ 200 mil, será narrado por Rodinei Pereira e Claudinei Mathias.

A festa é uma realização da prefeitura de Rinópolis, com apoio da Câmara Municipal e organização da Cabeludo Eventos.