ADAMANTINA: Prefeitura transmitirá jogos do Brasil na Copa do Mundo em telão instalado no Parque dos Pioneiros

A Copa do Mundo é um período em que as famílias e os amigos se reúnem para acompanhar a Seleção Brasileira em busca de mais um título. Atenta a isso, a Prefeitura de Adamantina montou um telão no Parque dos Pioneiros para transmitir os jogos do Brasil.

O telão tem 6 metros de altura por 4 de largura e vai transmitir as disputas da primeira fase que começam já na quinta-feira (24) a partir das 16h com o jogo entre Brasil x Sérvia.

O segundo duelo da Seleção Brasileira será contra a Suíça a partir das 13h e fechando a primeira fase, o Brasil enfrenta Camarões no dia 02 de dezembro a partir das 16h.

“A Copa do Mundo mobiliza a torcida, por isso montamos esse telão para que as pessoas se juntem e venham torcer pela nossa seleção. A nossa expectativa é que a Seleção vença seus jogos e que possamos comemorar o hexa ”, afirma o secretário de gabinete, Gustavo Taniguchi Rufino.

Devido à realização dos jogos, o expediente da Prefeitura de Adamantina terá alteração.

No dia 24 de novembro, quinta-feira, início às 7h30 e encerramento às 13h30 ininterruptamente; no dia 28 de novembro, segunda-feira, início às 7h30 e encerramento às 12h30 ininterruptamente e no dia 02 de dezembro – sexta-feira, início às 7h30 e encerramento às 13h30 ininterruptamente.

Em caso da Seleção Brasileira de Futebol se classificar para outras fases, haverá nova regulamentação.