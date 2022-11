FLORA RICA: Prefeita recebe máquina retroescavadeira doada pelo Governo do Estado

O governador Rodrigo Garcia entregou no último dia 9, em São José do Rio Preto, 186 veículos e maquinários para 97 municípios do estado, no âmbito do programa “Nova Frota – SP Não Para”. As entregas contemplaram municípios de diversas regiões do estado.

Alguns dos veículos e maquinários anunciados anteriormente estão sendo entregues agora, após o término das eleições, em respeito ao período eleitoral. Entre os veículos e maquinários essenciais anunciados estão retroescavadeiras, caminhões pipa e basculantes, tratores, distribuidores de calcário, pulverizadores e plantadeiras de grãos.

Na oportunidade, a Prefeitura de Flora Rica foi contemplada com uma máquina retroescavadeira 0 km.

A prefeita Rosicler acompanhada do secretário do Meio Ambiente e Agricultura Inaldo Nascimento, estiveram na solenidade em São José do Rio Preto, onde receberam a retroescavadeira para agregar ainda mais a frota municipal e atender as demandas do município e os pequenos produtores rurais.

NOVA FROTA – SP NÃO PARA

O programa Nova Frota – SP tem o objetivo de facilitar o acesso das 645 prefeituras à aquisição de veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços à população.

O “Nova Frota – SP Não Para” distribui veículos como ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões pipa, além de máquinas pesadas como tratores, moto niveladoras, trituradores de galho de grande porte e retroescavadeiras, entre outros. Todas as prefeituras estão aptas a participar e indicar as necessidades do município.