FLÓRIDA: Mais de 30 mil alevinos são soltos no rio do Peixe

Na terceira edição da ação promovida pelo Grupo de Pescadores em Flórida Paulista, foram soltos nas águas do rio do Peixe mais de 30 mil alevinos.

A soltura organizada pelo floridense Marcos Aléssio, ocorreu no feriado de Proclamação da República (15), contando com a participação de vários colaboradores.

O grupo se reuniu em barcos, procurou os locais estratégicos do rio para efetuar a soltura dos alevinos das espécies pintado, dourado, piauçu, piapara e pacu.

A intenção do grupo é repovoar o rio que vem sofrendo com a pesca predatória nos últimos anos, além de promover a conscientização dos pescadores que praticam a pesca no local.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Flórida Paulista e o Sindicato Rural.