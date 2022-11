Projeto que visa fortalecer a agricultura em Flórida será lançado neste sábado

Acontece neste sábado (26), o lançamento de um projeto que visa fortalecer a agricultura de Flórida Paulista e região, o “Flórida Paulista Agrícola”.

A abertura do evento acontecerá às 10h no Sindicato Rural (ao lado de Borges Materiais) com a palavra de um dos idealizadores do projeto, o floridense Adilson Barbosa.

Na sequência, acontecem palestras sobre a importância das atividades locais para o desenvolvimento regional (com Izabel Castanha Gil); Projeto Agente Local de Inovação Rural proferida por um membro do Sebrae de Presidente Prudente e perspectiva da região e suas potencialidades com a Cati – regional de Dracena.





Também haverá uma “roda de conversa” onde serão sanadas as dúvidas e realizado um planejamento para as próximas reuniões do grupo.

São parceiras nesta iniciativa desenvolvida pelo grupo Flórida Paulista Agrícola a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati); Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA); Prefeitura Municipal de Flórida Paulista; o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).