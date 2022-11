Ações ambientais serão realizadas em comemoração ao Dia do Rio

A escola Pércio, Lions Clube Amizade, Grupo Flórida Paulista Agrícola e Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, vão realizar ações ambientais em comemoração ao Dia do Rio em Flórida Paulista.

O local escolhido para o projeto foi o rio do Peixe em um evento que tem a previsão de ocorrer das 7h30 às 10h com a limpeza de um trecho do rio (coleta de resíduos sólidos das margens) e o plantio de espécies nativas regionais na área de preservação permanente.

Há a previsão do plantio de 150 mudas de árvores nativas.

São parceiros neste evento desenvolvido pela escola Pércio e que faz parte a Eletiva EcoPércio – Ações Ambientais a Prefeitura Municipal, Lions Clube Amizade e o Grupo Flórida Paulista Agrícola.