DRACENA: Prefeitura e Associação dos Engenheiros pretendem implementar parque tecnológico

A diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Dracena (AEARD) esteve no gabinete municipal, para apresentar ao prefeito André Lemos, a intenção de implementar um parque tecnológico na cidade. O objetivo é trazer maiores oportunidades de desenvolvimento industrial para Dracena.

Participaram da reunião o presidente da entidade, o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Crociolli; o chefe de equipe do Crea-SP Lucas Tiveron Rodrigues e os engenheiros Arthur Bonini do Prado e Luiz Antonio Troncoso Zaneti.

Em documento assinado pelo presidente da entidade, fica registrado que o parque tecnológico será um ambiente para promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, sempre em busca do desenvolvimento sustentável das empresas e instituições vinculadas.

Será ponto de conexão entre empresas de todos os portes, universidade e institutos de pesquisa, políticas públicas e sociedade. O parque estará presente em todas as fases de um negócio, desde a ideia até a internacionalização.

A AEARD vislumbra junto a municipalidade a destinação de uma área que possa receber a sede do parque tecnológico. A proposta é trazer benefícios e ajuda para o crescimento de Dracena e região, porque abrigará técnicos em todas as áreas de engenharia e agronomia possibilitando contribuir para a implantação do projeto ‘Cidade Inteligente’ (Smart City) e novos projetos tecnológicos industriais.

Cidades inteligentes, também chamadas de Smart Cities, são aquelas que usam a tecnologia de modo estratégico para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos moradores. Mas engana-se quem pensa que a única preocupação de uma smart city é o desenvolvimento tecnológico. Essas ações podem acontecer em vários setores como planejamento urbano, habitação social, energia, mobilidade urbana, coleta de lixo, controle da poluição do ar, entre outros.