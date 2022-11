FLÓRIDA: Projeto de patinação é realizado e conta com grande participação de crianças e adolescentes

Está sendo realizado em Flórida Paulista um projeto de incentivo a patinação para atender crianças e adolescentes de forma gratuita.

O projeto está sendo desenvolvido de forma voluntária pela floridense Camila Santos Aléssio que afirmou através das redes sociais que foi acolhida em Flórida Paulista desde os seus 7 anos de idade. “Aqui vivi a melhor fase da minha vida (infância, adolescência, casamento) até perceber que tinha uma dívida com este lugar maravilhoso e tão acolhedor e foi assim, por este e outros motivos que hoje sou voluntária de um projeto de patinação para crianças e adolescentes da minha cidade que tanto amo”, afirmou.

De acordo com Camila Aléssio ela pediu apoio da Prefeitura Municipal para o desenvolvimento do projeto de patinação, sendo através de materiais e equipamentos para poder atender as crianças e adolescentes.

No dia 22 de outubro, a Prefeitura Municipal realizou um incentivo através de uma doação de 10 pares de patins, 10 capacetes e 10 kits proteção.

Desta forma, o projeto está sendo desenvolvido atendendo diversas crianças e adolescentes, sendo que a procura de novos participantes tem sido grande, mostrando que o esporte pode crescer em Flórida Paulista.

“Gratidão que não cabe no peito pelos meus incentivadores: professor Rafael Gonçalves dos Santos e todos os vereadores que ajudaram votando para a concretização deste projeto e doação, a Prefeitura de Flórida Paulista através do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vice-prefeito Nei Gazola, bem como à todos os que estiveram comigo nesta caminhada, e também ao secretário de Esportes Luizinho Aléssio”, afirmou Camila Aléssio.

“Tudo o que faço é real por amor, a única coisa que peço e pedi desde o início foi ajuda com os materiais à Prefeitura, para poder atender nossas crianças e adolescentes e por isso afirmo que pretendo continuar neste projeto até onde Deus me permitir, pois segue mais um esporte rumo a expansão, e digo mais: ainda traremos medalhas para Florida Paulista”, finalizou Camila Aléssio.

Os encontros de patinação ocorrem aos domingos, a partir das 14h no Ginásio Municipal de Esportes próximo da Santa Casa de Misericórdia.