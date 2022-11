FLÓRIDA: “nas escuras”, moradores reclamam da demora na manutenção da iluminação pública

Moradores do Conjunto Habitacional Morada do Sol e da Vila Monteiro em Flórida Paulista entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para reclamarem do descaso e da demora na manutenção da iluminação pública feita por uma empresa terceirizada e contratada pela Prefeitura Municipal.



Segundo os reclamantes, há quase uma semana, estão enfrentando a situação de estarem nas escuras nas ruas Pernambuco, Rondônia e Sergipe no Morada do Sol.

O problema também se repete em quase metade da Vila Monteiro, onde o problema é ainda maior, já que atinge uma grande parte do bairro.



Os reclamantes ainda se queixam dos riscos da falta de iluminação nas ruas, uma vez que favorece a prática de crimes e vandalismo, trazendo preocupação e insegurança.

Visando confirmar a informação trazida pelos leitores do portal ifolharegional, nossa reportagem percorreu os trechos na noite desta sexta-feira (25) e confirmou através de fotos o problema.



Nossos repórteres também entraram em contato com o responsável pela empresa NM Instalações Elétricas, contratada para a prestação de serviços, porém, não obtivemos retorno até o momento da postagem desta matéria.

A reportagem segue aberta aos esclarecimentos da empresa e o jornalismo Folha Regional vai seguir acompanhando a situação.