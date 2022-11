Pelo Corinthians, floridense Felipe Forato conquista bicampeonato no eGol Copa 2022

O floridense Felipe “Mestre” Forato esteve participando no sábado passado (19), do eGol Copa 2022, torneio oficial de eFootball 23 da Konami, feito em parceria com a Player1.

Representando o Corinthians, Felipe “Mestre” conquistou o bicampeonato para a equipe paulista com uma atuação de destaque.

Felipe “Mestre” Forato é o capitão do Corinthians da modalidade, que conta ainda com os atletas Rafafiel, Monik, Franja e Ghalbim.

Com a conquista, o Corinthians alcançou o bicampeonato do eGol nas duas edições feitas até aqui. A conquista ocorreu após o time alvinegro vencer três partidas na melhor de cinco da grande final que aconteceu contra o Flamengo.

A partida do título do Corinthians foi disputada pelo embalado Felipe “Mestre” Forato, que venceu o primeiro jogo do Timão na semifinal contra o Internacional, e pelo atual campeão do mundial aberto da Konami (eFootball Open), Bruno “Futefacil” Mota, representante do Flamengo. Com a necessidade de uma vitória, o Flamengo de Futefacil tomou à frente nas ações ofensivas e teve diversas chances claras de gol ao longo da partida, mas em um vacilo na marcação aos 86’, Felipe Mestre chegou no ataque com passes rápidos e encaixou um chute cruzado que garantiu o título do Corinthians.

“Mais um título nacional e estou muito feliz em representar o Corinthians, clube do meu coração. Sensação de dever cumprido e agora a expectativa é para o próximo ano com a possibilidade de conquistar mais títulos e aumentar a galeria de troféus”, destacou, Felipe “Mestre”, em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional.

O eGol Copa 2022 reuniu grandes times do futebol tradicional com os melhores nomes do eFootball nacional para criar um torneio entre as maiores lendas do jogo. A iniciativa é fruto da parceria entre a Konami e a Player1, e contou com transmissão de todas as partidas no sportv3, e canais digitais da Player1.