Mulher fica ferida em acidente entre dois veículos

Segundo informação levantado no local pela reportagem, a moradora de Lucélia seguia em um veículo Gol com placas de Lucélia, sentido Cristo a empresa Linoforte, quando por motivos a ser apurados veio colidir lateralmente com um veículo Fiat Siena de Osvaldo Cruz que seguia sentido contrário.





A moradora de Lucélia foi socorrida pela Unidade Resgate para a Santa Casa com um possível fratura em um dos pés, ficando em observação médica, já o motorista do Fiat Siena nada com dores na cabeça também ficou em observação.

O local foi preservado pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Científica.