FLÓRIDA: Sindicato Rural e Senar formam nova turma da “Feira do Produtor Rural”

Em um coquetel realizado na semana passada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o Sindicato Rural de Flórida Paulista em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), oficializaram a formação de uma nova turma do projeto Feira do Produtor Rural em Flórida Paulista.

O projeto que tem a supervisão do instrutor Ed Carlos Secches foi iniciado no ano passado, ganhou seis novos participantes que passaram pelo processo de aprendizagem com aulas teóricas e práticas, inclusive de montagem dos stands para atuarem comercializando os produtos da agricultura familiar na feira que acontece semanalmente às quartas-feiras, das 16h às 20h na praça Gerson Veronese Ferracini.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente do Sindicato Rural, Valdeir de Souza, destacou a importância de mais este importante projeto para Flórida Paulista, uma vez que com ele, os produtores rurais têm a oportunidade de ampliarem seus horizontes e ainda comercializarem diretamente os produtos cultivados.