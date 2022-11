Homem é preso após matar e furtar porco de 150 quilos

Um homem foi preso após abater furtar e abater um porco de 150 quilos nos fundos de uma cerâmica de Paulicéia no sábado (26).

Com as informações sobre o fato, os policiais efetuaram patrulhamento e localizaram uma carroça com vestígios de sangue.

Inicialmente o proprietário negou a autoria do delito de furto e abate do animal, porém, segundo a PM, posterior teria confessado.

A carne do porco foi localizada em uma geladeira na casa do acusado, além de outros pertences utilizados para o abate.

O homem foi preso e conduzido para o Plantão Policial onde permaneceu à disposição da Justiça.