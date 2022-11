SALMOURÃO: Vereador reivindica instalação de parque infantil no bairro Guarani

O vereador Wesley Barbosa apresentou indicação na Câmara Municipal, solicitando que a Prefeitura de Salmourão providencie a instalação de parque infantil e academia ao ar livre no bairro Guarani.

De acordo com o vereador, a indicação se faz necessário uma vez que o bairro Guarani é um local importante do município e precisa ser olhado com carinho pela administração municipal.

“Ocorre que o mesmo não possui local para que as crianças possam brincar e também não existe um espaço para que as pessoas pratiquem atividades físicas”, afirmou o vereador.

Ainda de acordo com o vereador, além de proporcionar uma opção de divertimento para as crianças, a indicação visa também sanar a falta desse tipo de equipamentos no bairro e assim melhorar a qualidade de vida de todos os moradores.