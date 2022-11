Vestibular EAD 2023: graduação com bolsas de até 50%

Flexibilidade de horários, mais comodidade, otimização do tempo, autonomia, suporte para dúvidas e menor custo. Esses são alguns dos benefícios que a Educação a Distância (EAD) oferece para quem opta por essa modalidade de ensino. Que diferentemente do passado, não enfrenta mais a resistência por parte de profissionais e do mercado. Pelo contrário. O avanço da tecnologia transformou o processo de aprendizagem e a EAD tem ganhado cada vez mais espaço no País. É a chance de estudar com bolsas de até 50% OFF nos mais de 100 polos de apoio espalhados pelo Brasil, e também para os brasileiros que estão no Japão, no primeiro polo internacional. Inscreva-se agora!

As aulas pra quem almeja o tão sonhado diploma e optar pela primeira entrada começam no dia 6 de fevereiro. Entre os cursos bacharelados, há vagas para Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia de Software, Química, Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas e Zootecnia. Na licenciatura, destaque para Artes, Letras, História, Pedagogia, Música e Química. E nos cursos superiores de tecnologia, há vagas para Estética e Cosmética, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Educação Financeira, Marketing, Gestão de Qualidade, Gestão Comercial, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Logística e Processos Gerenciais.

O aluno de Design Gráfico, Gabriel Saturnino de Aguiar tem 23 anos e é de Bariri, cidade paulista que fica na região de Bauru, onde a Unoeste possui campi em Jaú. Atualmente ele cursa o 4º termo do curso EAD e deve se formar ainda neste ano. Conta que quando decidiu fazer faculdade não pensou duas vezes em escolher a modalidade de ensino a distância. “Eu já fui na procura de EAD pela facilidade, porque no meu cotidiano era mais fácil. Eu trabalhava de vendedor de consórcio na época. Mas parei de trabalhar nessa área recentemente, até porque já estou quase me formando e tenho conseguido trabalho de freelance como designer gráfico. Graças a Deus e a Unoeste que me proporcionou essa oportunidade”, conta.

E porque ele escolheu a Unoeste para se qualificar por meio da EAD? “Eu estava em dúvida entre três faculdades, mas a Unoeste foi a que me ganhou em disparada devido a grade curricular e a sua nota no MEC. Eu levei muito em consideração isso, e no vestibular consegui entrar com minha nota do Enem, o que facilitou ainda mais pra mim. Além disso, desde meu início no curso a Unoeste sempre me mandava vagas de estágio, oportunidades que iam de Presidente Prudente até no meu polo que é na cidade de Jaú. Fora que quase toda semana surgia uma vaga de estágio indicada pela própria universidade. Acabei dispensando muitas porque preferi ser freelance na área aqui na minha cidade, conciliando isso com meu outro serviço”, relatou, em tom de gratidão.

Atuação no Mercado

Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o aluno Clécio José de Sousa escolheu a Unoeste para se formar em Gestão Pública. Ele optou pela Educação a Distância porque já estava atuando na área e precisava de mais segurança nos procedimentos exigidos pela função. “Com a distância da minha casa para o trabalho e a própria demanda do trabalho, quase não sobrava tempo. Então optei pela modalidade EAD. Inicialmente me matriculei em um polo de outra instituição e não me adaptei, três meses depois um amigo me indicou a Unoeste e, aí, resolvi tentar. Me surpreendi com a dinâmica deles porque você não se sente perdido, eles têm uma tutoria personalizada”, contou.

Se você sonha em fazer uma graduação EAD, o carioca dá o recado. “Escolhi a modalidade EAD e recomento. Fiz o curso no conforto da minha casa e economizei com transporte e lanches. Tudo que você precisa prontamente eles te atendem e, outra, a plataforma é bem intuitiva, simples de operar, os professores são dá área de atuação e o conteúdo da matéria sempre atualizado. Hoje atuo na área com muito mais segurança”, conclui Clécio.

Compromisso com o aluno

A Educação a Distância da Unoeste leva a tradição do ensino de uma instituição que tem 50 anos de história e é a 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo, conforme a última avaliação divulgada pelo Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC). Essa modalidade de ensino está presente em 19 estados, com mais de 100 polos de apoio presencial, além do primeiro polo internacional no Japão.

As graduações semipresenciais possuem atividades práticas periódicas nos polos. Por outro lado, nos cursos que são totalmente EAD só é necessária a ida ao polo para as avaliações bimestrais. Sobre a dinâmica dos cursos, todas as aulas são desenvolvidas através da plataforma Aprender Unoeste, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E as aulas ao vivo on-line possibilitam interação entre estudantes e professores. Na Unoeste, o corpo docente é 100% formado por mestres e doutores que proporcionam um suporte on-line diferenciado aos estudantes e acompanham de perto o desempenho deles”.

Inscreva-se já!

O Vestibular EAD é gratuito e on-line. Além disso, o candidato pode ingressar usando a nota do Enem, por transferência ou 2ª graduação. Clique aqui para mais informações sobre o processo seletivo no Brasil. Já para quem está no Japão, acesse este link.