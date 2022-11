FLORA RICA: Avaliação do São Paulo Futebol Clube no Estádio conta com 450 crianças

No último domingo, dia 27 de novembro, aconteceu a avaliação do São Paulo Futebol Clube no Estádio Municipal de Flora Rica, com o observador Técnico Marcos Antônio (Bahia) convidado pelo Professor Vanderlei Ribeiro.

O objetivo dessa avaliação é dar oportunidade para todos mostrarem suas técnicas no futebol e obterem uma oportunidade de jogar em um clube profissional.

Entre 450 crianças e adolescentes que estiveram no Estádio Municipal de Flora Rica para serem avaliadas, alguns dos atletas foram escolhidos para serem reavaliados em breve.

Segundo o Secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Roberto Ribeiro Nardi Junior, mais uma vez um atleta de Flora Rica se destacou em sua categoria. Miguel com 9 anos jogou muito bem e o observador técnico irá monitorar suas habilidades no futebol, havendo possibilidades de uma nova avaliação para o clube São Paulo com os demais escolhidos.

O Secretário de Esporte parabeniza o Professor Vanderlei por mais essa avaliação, parabeniza também todas as crianças e adolescentes que estiveram participando do evento, ele agradece a presença do observador técnico Marcos Antônio por aceitar o convite e o apoio da prefeita Rosicler.