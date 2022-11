FLÓRIDA: Prefeitura executa melhorias em ruas sem asfalto

Algumas ruas que ainda não são pavimentadas em Flórida Paulista estão recebendo melhorias com a aplicação de resíduos de fresa asfáltica.

O material foi cedido à Prefeitura Municipal pela empresa Eixo SP, responsável pela administração da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.

A fresa asfáltica utilizada nas melhorias é proveniente dos reparos realizados nas pistas e que podem ser reutilizadas garantindo melhorias nos locais na qual é aplicada.

Antecedendo a aplicação do material, a Prefeitura Municipal executa a terraplanagem da via, direcionamento do curso de águas pluviais e outras melhorias.

Em Flórida Paulista, já foram recuperados trechos das ruas São José, Sebastião Ricardo, Santa Catarina e Rio Grande.

A expectativa é de que os serviços continuem sendo executados e que outros trechos sejam beneficiados nos próximos dias.