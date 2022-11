Imperial Eventos será palco do Prêmio Melhores do Ano em Flórida Paulista

A celebração de um ano marcado por muitos desafios, trabalho e sucesso!

O Prêmio Melhores do Ano – 2022 que chega em sua 14ª edição em Flórida Paulista, será realizado no próximo dia 9 de dezembro (sexta-feira).



Como palco desta importante e concorrida celebração, o Imperial Eventos do Grupo Borges, será o centro das atenções onde será feita a recepção dos participantes.



Na ocasião, empresários de todos os segmentos, profissionais dos mais diversificados ramos e personalidades floridenses serão homenageados pelo Grupo Folha Regional (Jornal | TV e Site) com a entrega de certificados em uma noite marcada por muitas emoções e a coroação de todo um trabalho e fruto do empenho, dedicação e da entrega pessoal e profissional de cada participante que graças a opinião pública dos floridenses, conquistou o posto de “Melhor do Ano” em 2022.