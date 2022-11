JUNQUEIRÓPOLIS: Noiva surpreende noivo e convidados e chega de trator ao casamento

Uma chegada à igreja pra lá de surpreendente ocorreu em Junqueirópolis. Isso porque, a noiva Silvana Silva, com ajuda de uma amiga “fada madrinha”, trocou o carro por um trator para chegar à igreja no dia de seu casamento.

A celebração da união matrimonial entre Silvana e Valdecir da Silva foi realizada no último dia 19 de novembro, na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio.

De acordo com a noiva, chegar num trator no dia do casamento era um sonho que se tornou realidade graças a ajuda da amiga Maria Helena (Leninha) e ao dono do trator, o advogado e pecuarista Dr. Edvaldo Carvalho. “Quero agradecer imensamente a Leninha, minha fada madrinha que intermediou o trator, e ao Dr. Edvaldo que prontamente atendeu ao pedido da Leninha. Que Deus os abençoe por terem realizados um sonho em minha vida”, agradeceu emocionada a noiva.

Acostumado a emprestar o trator para outros fins, Edvaldo Carvalho, inicialmente, se surpreendeu com o pedido. “Realmente foi um pedido inusitado, porém, no dia do casamento as noivas não pedem, elas mandam”, disse o benfeitor que não pensou duas vezes em atender ao pedido da noiva, intermediado pela amiga. Ele ainda fez questão de conduzir o trator e levar a noiva ao encontro do amado no dia do casamento.

“Nossa região tem vocação agrícola e Junqueirópolis é a cidade da Rota do Agronegócio. Este é o tipo de ação que temos que incentivar a todo o momento. Esta é uma grande prova de amor entre o casal e respeito ao trabalho de onde conquistam os recursos financeiros para o sustento da família. Parabéns aos noivos”, complementou Edvaldo Carvalho.

Silvana e Valdecir se conheceram no ambiente de trabalho, no setor sucroalcooleiro. Na época, em 2019, ele trabalhava como tratorista e ela atuava no controle de qualidade do plantio da cana-de-açucar. “Nos conhecemos lá na roça e há três anos estamos juntos”, revelou a noiva Silvana.

Atualmente, Valdecir é operador de motoniveladora na Usina Ypê e Silvana é auxiliar agrônomo na Usina Viterra Bioenergia.

Silvana estende ainda os agradecimentos ao Márcio Ferreira e Cleiton Alexandre, da Ferreira Noivas Alta Costura Buffets e Decorações, e aos fotógrafos André Kuwada e Érica Hidalgo, pela concretização e registro fotográfico do seu grande sonho.