PARAPUÃ: Prefeitura anuncia 59ª Corrida de Pedestre no dia 17 de dezembro

A Prefeitura Municipal de Parapuã, juntamente com o Departamento de Esportes realizará exclusivamente neste ano no dia 17 de dezembro a 59ª Corrida de Pedestre “Ezequiel Cinacchi”.

Considerada a mais tradicional corrida de rua do Oeste Paulista, com trajeto de 7,2 km, com largada às 18h00, e a corrida kids com largada às 17h00 em frente ao Paço Municipal/Prefeitura, no centro de Parapuã.

As inscrições vão até o dia 5 de dezembro pelo site www.tvcomrunning.com.br.

Aos moradores de Parapuã que queiram participar, poderão realizar sua inscrição com isenção da taxa juntamente ao Departamento de Esportes (Ginásio).

Haverá premiação em troféus/dinheiro aos cinco primeiros colocados geral e geral municipal – masculino e feminino e premiação em troféus nas categorias de 5 em 5 anos dos 7,2 km do 1º ao 5º colocado, masculino e feminino.

Mais informações pelo contato: (18) 3582-3368 (Departamento) / (18) 99638-2471 (Banana) / (18) 99122-7866 (Anderson).