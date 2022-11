DRACENA: Saúde e CISNAP lançam ´Uber da Saúde´ para atender pacientes

O prefeito André Lemos anunciou nesta segunda-feira, 28, ao lado da secretária de Saúde Cláudia Luginick e da secretária executiva do Consórcio Intermunicipal de Serviços da Nova Alta Paulista (CISNAP), Jessica Munhoz Manzano, o serviço de transporte de pacientes por APP – aplicativo, que está sendo chamado de ‘Uber da Saúde’. O novo serviço passa a ser oferecido a pacientes que precisam se deslocar para outras cidades, em busca de tratamentos de saúde e poderá ser utilizado pelos municípios vinculados ao CISNAP.

O Consórcio tem como presidente o prefeito André e conta com 12 cidades, entre elas, a sede Dracena.

O prefeito André explicou que até então, os pacientes seguiam nas ambulâncias, mesmo sendo um serviço que salva vidas, porém o conforto, durante o transporte, muitas vezes fica comprometido. Agora, os pacientes poderão ir em veículos seminovos e com ar-condicionado.

“Foi uma ideia que tivemos de juntar, estaremos enviando pacientes para outras cidades distantes e vamos aproveitar lugares vagos nos carros também levando pacientes de outras cidades, por isso fizemos através do CISNAP para contemplar todos os municípios do Consórcio, não só Dracena”.

O serviço de transporte está sendo feito pela equipe da empresa CITY CAR. A meta é chegar a oferecer 20 veículos para atender os municípios credenciados no CISNAP.

O prefeito agradeceu a compreensão dos vereadores dracenenses, para que a ideia de oferecer o serviço pudesse sair do papel. “Os vereadores entenderam a grande importância da iniciativa para os pacientes que necessitam. Vamos atender a região toda, perto de 200 mil habitantes, pacientes de câncer, entre vários outros, com todo conforto que merecem”, frisou o chefe do executivo e presidente do CISNAP.

A secretária executiva do CISNAP, Jessica Manzano disse que Dracena está sendo referência neste serviço. “Não tínhamos referência para fazer isso, por ser uma situação nova, quando o prefeito me apresentou a ideia fomos em buscar de agilizar como poderíamos desenvolver a ação. O Consórcio irá economizar custeando esse serviço com outros municípios e ao mesmo tempo oferecer qualidade aos pacientes”, disse Jessica.

A secretária de Saúde também destacou a ação agradecendo ao prefeito por acatar e entender a grande necessidade de iniciar este tipo de transporte aos pacientes.

Os vereadores dracenenses Rodrigo Castilho, Sara Scarabelli, Vitinho Palhares e Maria Mateus, também ressaltaram a novidade e parabenizaram o prefeito e sua equipe pela administração que vem fazendo.

A primeira paciente a utilizar foi a Amanda, que atua como bombeiro, no Posto dos Bombeiros de Dracena e seguiu no ‘Uber da Saúde’, para São Paulo, onde faz tratamento no Hospital Emílio Ribas.