Em ano marcado por grave lesão, Rita Bove encerra temporada com o vice-campeonato mineiro

O início da temporada 2022 não foi dos menores para a floridense Rita Bove, que é destaque no futebol feminino e que chegou este ano a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais depois de várias temporadas na equipe do Santos F.C. com várias conquistas.

Uma grave lesão em um dos tendões do músculo da posterior da coxa afastou a atleta por oito meses dos gramados.

Após um longo tratamento, a atleta de 31 anos do time de futebol feminino do Cruzeiro se recuperou e seu retorno aconteceu no mês de outubro.

A volta aos gramados aconteceu em grande estilo com uma goleada por 8 a 0 contra o Araguari A.C., em partida válida pelo Campeonato Mineiro de Futebol Feminino no Estádio Mineirão.

O Campeonato Mineiro aliás, foi o último torneio da temporada 2022 das “Fabulosas” que terminou com o vice-campeonato. A decisão ocorreu no dia 19 de novembro, também no Estádio Mineiro e vencida pelo Atlético Mineiro em disputa nos pênaltis.

Apesar do vice-campeonato, a floridense Rita Bove tem muito a comemorar, o retorno aos gramados foi marcado por gols e assistências.

“Um ano repleto aprendizado e novas oportunidades. Me sinto orgulhosa ao ver o quanto este grupo lutou e evoluiu, mesmo em meio às dificuldades, e o quanto se dedicou, mesmo com resultados adversos. Me sinto grata, principalmente, poder voltar aos gramados após longos meses afastada, por conta de uma lesão complicada e assim ser feliz novamente fazendo o que amo”, enfatizou a atleta em rede social.