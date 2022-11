FLÓRIDA: Creche Municipal recebe obras de reforma e melhorias

A creche municipal de Flórida Paulista, localizado nas proximidades da escola Pércio está recebendo obras de reforma e melhorias.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está realizando as obras visando garantir um melhor atendimento às crianças que são assistidas diariamente no local.

De acordo com o prefeito Wilson Fróio Júnior, a execução das obras está sendo realizada com o emprego de recursos próprios do município.

Executaram reparos em todo o prédio e troca de materiais em todos os cômodos, além de modernização nas instalações, entre outros.

Para que as obras pudessem ser feitas de forma agilizada e garantir o atendimento das crianças da creche municipal, a Prefeitura Municipal alugou um imóvel para atender até que obras sejam concluídas.

Esta semana os vereadores Tiago (presidente da Câmara Municipal), professor Rafael e Gato do Ovo estiveram visitando as obras de reforma da creche municipal e afirmaram através das redes sociais que as obras estão ficando ótimas.