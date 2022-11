IRAPURU: Licitação define empresa para implantação de 21 mini usinas fotovoltaicas em prédios públicos

No dia 18 de novembro foi realizado no gabinete do prefeito no Paço Municipal o processo licitatório para implantação de 21 mini usinas fotovoltaicas em vários prédios e espaços públicos do município de Irapuru.

O processo foi acompanhado por vereadores, prefeito e servidores municipais.

Duas empresas se credenciaram para participar da licitação que teve início com valor superior a R$ 4,5 milhões, e foi finalizado em R$ 3.998.000,00, tendo como vencedora a empresa A. Marangon Correa de Souza, da cidade de Junqueirópolis.

De acordo com a assessoria que acompanhou a licitação, a geração de energia fotovoltaica deverá gerar créditos de carbono para o município, que posteriormente poderão ser vendidos para empresas interessadas e o recurso revertido para melhoria da qualidade de vida da população, com obras e serviços.

Ainda sobre eficiência energética, a Prefeitura informou que fará a troca de lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED.