Sérgio Show será a atração do Melhores do Ano em Flórida Paulista

O músico e cantor Sérgio Show será a atração que animará a 14ª edição do Prêmio Melhores do Ano que acontece no próximo dia 9 de dezembro em Flórida Paulista.

Com repertório dançante e diversificado, Sérgio Show promete “colocar para dançar” os participantes do evento, contando com painel de LED, som digital e equipamentos de luz e imagem de última geração.

Conforme anunciado na matéria veiculada ontem (29), o Prêmio Melhores do Ano, realizado pelo Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site), acontecerá nas dependências do Imperial Eventos.

Acompanhe as próximas postagens e fique sabendo tudo sobre um dos maiores eventos da Cidade Amizade, o “Prêmio Melhores do Ano”.