Adamantina terá 1º Encontro de Carros Antigos

Domingo (4), das 9h às 17h será realizado no Parque dos Pioneiros o 1º Encontro de Carros Antigos. A organização do evento é do Grupo de Amigos Antigos Adamantina e conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A expectativa é que participem do encontro de 50 a 70 carros de Adamantina e região.

Entre as características que poderão ser observadas nos veículos participantes estão: originalidade e o estado de conservação. O encontro é aberto a todos os que tem carros antigos. A organização afirma que quanto mais antigo for, melhor.

Para participar, os expositores devem levar 2kg de alimento não perecível e tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Adamantina.

De acordo com o Grupo de Amigos Antigos Adamantina, os amigos foram se organizando de forma informal em um pequeno grupo que se reunia sempre na feira aos domingos. Com o passar do tempo, mais pessoas se uniram e atualmente o grupo tem em média 70 participantes.

Além do encontro dos carros, haverá ainda sorteio de brindes para expositores, praça de alimentação, espaço kids e música ao vivo.

“O evento é de grande importância para o município e os amantes de carros antigos, pois além de trazer visitantes de fora para a cidade, resgata e preserva a história da indústria automobilística”, afirma o grupo.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei da Silva, o selo MIT e a realização de eventos diversificados geram emprego e renda. “Além da contratação de artistas e de profissionais, atraímos visitantes com potencial de consumo para a nossa cidade”, finaliza.