FLORA RICA: Prefeita assina convênio com a Defesa Civil para construção de ponte no valor de mais de R$ 1 milhão

A prefeita Rosicler Ribeiro Camargo esteve na capital paulista onde assinou o tão esperado convênio de construção da ponte na estrada Emboaba sobre o córrego Perobal.

A prefeita esteve em São Paulo acompanhada do secretário do Meio Ambiente e Agricultura Inaldo Nascimento.

O convênio foi assinado com a Defesa Civil do Estado de São Paulo que irá liberar o recurso para a construção da ponte sobre córrego Perobal, onde o município aguarda a obra desde 2019.

Participou da solenidade de assinatura de convênio o secretário de Estado da Defesa Civil, coronel Hengri e representando o deputado estadual Mauro Bragato, o assessor Silvio Albuquerque.

O convênio assinado pela prefeita Rosicler garante a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.136.719,70 para a construção da nova ponte.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a prefeita Rosicler afirmou que está muito feliz por mais esta conquista, pois sabe a necessidade dessa ponte, que irá resolver um problema antigo do local.