FLÓRIDA: Buffet do Melhores do Ano fica por conta do “Massines”

Para um evento especial com a celebração do sucesso de mais um ano de trabalho e desafios vencidos, não poderia faltar um buffet que é excelência no atendimento dos convidados e participantes.

Pensando nisso, o Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), promotor do Prêmio Melhores do Ano – Flórida Paulista 2022, renovou em mais um ano o contrato com o Buffet Massines de Adamantina, da especialista em festas Silvia Maion.



Todo o requinte de decoração e os pratos quentes e frios que vão compor o jantar comemorativo servido aos “melhores”, ficarão por conta da empresa que há anos é parceira na realização do evento.

O Buffet Massines de Adamantina atende festas em Flórida Paulista e toda a região. Conta com profissionais altamente capacitados e entrega toda e qualquer tipo de festa “pronta”, sem que você tenha que se preocupar com detalhes que possam tirar seu sossego e atrapalhar seu melhor momento.

A cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Ano será realizada no dia 9 de dezembro, com início às 20h30 no salão Imperial Eventos.