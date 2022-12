Inaugurado o novo Centro de Negócios do Sebrae-SP em Prudente

Na tarde desta quinta-feira (01/12), aconteceu a inauguração do Centro de Negócios- Sebrae, em Presidente Prudente, localizado na Avenida Washington Luiz, nº 466, no centro em Presidente Prudente. Com a inauguração do novo espaço, a instituição muda de formato e deixa de ser escritório regional, passando a Centro de Negócios.

O ato contou com a presença do presidente do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, do deputado estadual Mauro Bragato, do gerente Regional do Sebrae, José Carlos Cavalcante, do prefeito Ed Thomas, além de representantes da Câmara Municipal, Demerson Dias e Tiago Oliveira, autoridades regionais, representantes de entidades.

Ed Thomas parabenizou o espaço, que é um orgulho e um presente para a cidade. “Um local para dar novo direcionamento à vida das pessoas através do empreendedorismo, para cuidar e melhorar”.

A inauguração contou com a presença de José Cavalcante, gerente regional, que destacou o novo modelo de atuação: Centro de Negócios. O novo espaço já está com inscrições abertas para oito cursos e 240 vagas disponíveis. “O modelo de atendimento do Sebrae passou por um processo de modernização e passa a contar com um ambiente aberto, acolhedor, acessível e inclusivo”.

“Prudente é a terceira região a contar com esse novo projeto do Sebrae no Estado de São Paulo, que passar pelo processo de modernização. A proposta é oferecer um espaço com ambientes mais abertos, para ir além do atendimento do Sebrae e promover networking e a geração de negócios. O novo espaço oferece um Hub Empreendedor para toda região”, explicou Cavalcante.

O Centro de Negócios oferece atendimento individual, consultorias, cursos, palestras e seminários para empreendedores e interessados em abrir a própria empresa. Uma das novidades do local é o coworking, espaço de trabalho compartilhado.

“Comemoramos 31 anos de atuação na região [no dia 30 de novembro], e começar esse novo ciclo, com um Centro de Negócios, com esse espaço integrado e acolhedor, é mais um fator de motivação para trabalharmos o desenvolvimento regional, fomentar o empreendedorismo e melhorar a competitividade dos pequenos negócios”, afirma o gerente regional do Sebrae-SP José Carlos Cavalcante.

Agenda

São oito cursos com inscrições gratuitas abertas em Presidente Prudente.

Os temas são: Gestão da inadimplência, faça seus clientes se tornarem fãs da sua empresa, Gestão competitiva do estoque, Faça a contratação de uma equipe vencedora, Na Medida Gestão Financeira, Técnica de vendas no varejo, Faça fotos e vídeos para bombar nas redes sociais e Como melhorar sua presença digital.

Cada capacitação tem 30 vagas abertas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link https://bit.ly/ INAUGURAÇÃOSEBRAE.

Cursos

2 de dezembro, às 10h: Gestão da inadimplência

2 de dezembro, às 19h: Faça seus clientes se tornarem fãs da sua empresa

5 de dezembro, às 10h: Gestão competitiva do estoque

5 de dezembro, às 19h: Faça a contratação de uma equipe vencedora

5 a 13 de dezembro, às 19h – Na Medida Gestão Financeira

5 e 6 de dezembro, às 18h30: Técnica de vendas no varejo (exclusiva CNPJ)

12 de dezembro, às 19h: Faça fotos e vídeos para bombar nas redes sociais

13 de dezembro, às 19h – Como melhorar sua presença digital

Link de inscrição: https://bit.ly/ INAUGURAÇÃOSEBRAE