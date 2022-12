Princípio de rebelião na Penitenciária de Irapuru

Integrantes do da Célula de Intervenção Rápida(CIR) e do canil da Penitenciária de Irapuru conseguiram controlar um tumulto deflagrado por presos nesta quarta-feira (30) na unidade prisional.

O princípio de rebelião aconteceu quando dois presos do raio 5 se recusaram a ir para a tranca, foram advertidos pelos policiais penais para sair do pavilhão, revoltaram-se e resolveram atear fogo a colchões, que foram colocados em chamas nas gaiolas.

Acionada, a CIR conseguiu controlar o incêndio, e com ajuda da equipe do canil, recolher os presos para o pavilhão disciplinar, onde eles estão isolados dos demais.

Para prestar auxílio aos policiais penais que participaram da operação, o secretário-geral do SIFUSPESP, Gilberto Antonio da Silva, e o diretor de base Edmar Paschoalino Firmo Neto (foto abaixo), estiveram na Penitenciária de Irapuru nesta quinta-feira(01). Eles foram recebidos pelos diretores geral e de disciplina do estabelecimento penal.





Na visita, os sindicalistas exaltaram o espírito de equipe dos servidores e sua competência e capacidade para evitar a rebelião e impedir que o fogo tomasse conta da unidade. Eles também ressaltaram a importância de existir uma CIR e um canil em cada unidade com o objetivo de conter outros casos semelhantes de indisciplina.

Gilberto Antonio da Silva aproveitou a oportunidade para convidar todos os policiais penais a participarem, no próximo dia 8 de dezembro, de um seminário em que o SIFUSPESP pretende apresentar, ao governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas(Republicanos), um diagnóstico sobre a atual conjuntura de dificuldades enfrentada pelos trabalhadores do sistema prisional paulista.

O evento vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo(Alesp), com horário e local do auditório ainda a serem definidos.